ميسي: أنا معجب بأسلوب محمد صلاح

وكالات / سما /

أعرب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة، عن إعجابه بأسلوب المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول، مشيراً إلى أن فيرجيل فان دايك خصم قوي للغاية.

وكان ليونيل ميسي قد واجه ليفربول في الموسم الماضي، عندما تقابلا في نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، وقد انتصر زملاء البولجا في لقاء الذهاب بثلاثية نظيفة، قبل أن يقلب الريدز الطاولة على خصمهم في موقعة الإياب بأربعة أهداف دون مقابل.

وقال ميسي خلال حديثه عن محمد صلاح في تصريحات نشرتها صحيفة (ديلي ستار) البريطانية: “تألق صلاح وتسجيله للأهداف؟لقد كان ممتازاً لليفربول وأنا معجب بأسلوبه”.

وأشاد النجم الأرجنتيني بإمكانيات ساديو ماني مهاجم ليفربول، حيث قال عنه: “إنه لاعب مفعم بالطاقة وتجده في كل مكان، إنه لاعب وسط وجناح ومهاجم”.

وبخصوص فيرجيل فان دايك وأليسون بيكر، قال البولجا: “فان دايك خصم قوي للغاية، إنه واحد من أفضل اللاعبين في العالم، أما أليسون فهو هادئ للغاية. يظهر وكأن لديه وقت أكبر من معظم حراس المرمى”.

وكان ميسي قد تحدث أيضاً عن ترينت ألكسندر أرنولد وتوقع له مستقبلاً مزدهراً، إلى جانب نجوم آخرين ومن بينهم جادون سانشو وماسون ماونت.