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يوفنتوس يضع عينه على نجم عربي صاعد

الأربعاء 01 أبريل 2020 10:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
يوفنتوس يضع عينه على نجم عربي صاعد


وكالات / سما /

ذكرت تقارير صحفية، أن نادي يوفنتوس متصدر الدوري الإيطالي وحامل اللقب في المواسم الثمانية الأخيرة، يسعى للتعاقد مع المغربي أشرف حكيمي المعار من ريال مدريد لبوروسيا دورتموند.

وأورد موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أن إدارة اليوفي تريد تقوية مركز الظهير الأيمن لفريقها، وترى في الدولي المغربي أفضل خيار لذلك.

وسبق لحكيمي، الذي تنتهي فترة إعارته لدورتموند مع نهاية الموسم الحالي، أن أبدى رغبته في العودة لنادي ريال مدريد، الفريق الذي نشأ فيه وترعرع فيه، وهو ما قد يعقد مهمة يوفنتوس في ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويخوض حيكيمي البالغ 21 عاما، موسمه الثاني على التوالي مع بوروسيا دورتموند الذي استعاره صيف العام 2018 من ريال مدريد، وسجل له هذا الموسم 3 أهداف وصنع 10 أهداف أخرى في 25 مباراة.

يذكر أن الأنشطة الكروية في جل الدوريات الأوروبية معلقة حاليا، بسبب تفشي فيروس كورونا.

#يوفنتوس #أشرف حكيمي

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