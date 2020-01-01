فروانة: الاحتلال اعتقل (8) مواطنين من غزة خلال شهر مارس

غزة / سما /

قال عبد الناصر فروانة، المختص بشؤون الأسرى، ان الاحتلال الإسرائيلي اعتقل (8) فلسطينيين من قطاع غزة خلال شهر آذار/مارس المنصرم.

وتابع: أن (5) مواطنين منهم تم اعتقالهم بعد اجتيازهم للحدود الشرقية والشمالية للقطاع باتجاه الأراضي المحتلة عامة 1948.

واضاف: وأن (3) مواطنين آخرين يحملون تصاريح "تجار"، تم اعتقالهم أوائل الشهر الماضي خلال تنقلهم عبر معبر بيت حانون/ايرز.

وفي ذات السياق أوضح فروانة بأنه لم يتم تسجيل اي حالة اعتقال للعاملين في مهنة الصيد خلال شهر مارس الماضي، في الوقت الذي سجل فيه العديد من الانتهاكات بحقهم.

وجدد فروانة دعوته للفصائل والمؤسسات المعنية ووسائل الاعلام المختلفة إلى ضرورة الاهتمام بتثقيف المواطنين كافة وتوعيتهم بظروف الاعتقال وما يمكن أن يتعرضوا له ما بعد الاعتقال، وتحصينهم وتسليحهم بأدوات المواجهة والصمود للتقليل من مخاطر الاعتقال وآثاره وحماية الفرد والأسرة والمجتمع الفلسطيني من تبعاته.

ووفقا لفروانة فقد بلغ عدد أسرى قطاع غزة في سجون الاحتلال نحو (293) أسيرا، بالإضافة الى أسيرتين، وهؤلاء يشكلون قرابة (6%) من اجمالي الأسرى. فيما يعتبر الأسير ضياء الفالوجي (الأغا) المعتقل منذ (28) سنة، هو أقدمهم وعميد أسرى قطاع غزة.