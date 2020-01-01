  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الدفاع المدني ينفذ 46 عملية تعقيم و119 جولة سلامة ويتعامل مع 19 حادث انقاذ واطفاء

الأربعاء 01 أبريل 2020 10:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

نفذ الدفاع المدني خلال 24 ساعة الماضية 46 عملية تعقيم في محافظات الوطن المختلفة ضمن الدور الذي ينفذه الدفاع المدني بمواجهة الفيروس.

فيما نفذت طواقم الوقاية والسلامة العامة 119 جولة سلامة على منشآت مختلفة بالمحافظات كما وتعاملت طواقمنا مع 19 حادث اطفاء وانقاذ.

ونوه التقرير ان عمليات التعقيم في مختلف المحافظات تتركز على مداخل المدن والمرافق الحيوية والتي يوجد بها اصابات وحواجز الاجهزة الامنية، في اطار الانسجام مع لجان الطوارئ العاملة في مواجهة هذا الوباء .

فيما شملت جولات الوقاية والسلامة زيارة المخابز ومحطات والوقود وغاز ومركبات توزيع الغاز للتأكد من تطبيق كافة اجراءات الوقاية والسلامة العامة وضمان الحد من انتشار الفيروس .

وفي سياق التدخلات اليومية لطواقم الاطفاء والانقاذ كانت التعامل مع 19 استجابة ابرزها اصطدام شاحنة بشرفة منزل على الطريق العام في محافظة بيت لحم نتج عنه انهيار جزئي للشرفة وعمل الطاقم على تأمين المكان دون وقوع اصابات.

#الدفاع المدني

الأكثر قراءة اليوم

ميلادنوف: الوضع في غزة هش وخطير ويجب انهاء القوة العسكرية لحماس والجهاد الاسلامي

الصحة بغزة: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في القطاع

مصر.. فتوى هامة عن الإفطار في رمضان بسبب كورونا

الاعلام والمعلومات الحكومي بغزة: صرف رواتب الموظفين الخميس.. وتمديد إغلاق المدارس والجامعات

دبلوماسي أمريكي: تعتقدون أن نيويورك لديها مشكلة مع كورونا.. انتظروا سوريا والعراق وغزة!

بالصور.. السنوار يتفقد البوابة التجارية عند معبر رفح ومنطقة الحجر الصحي

محافظ جنين يكشف تفاصيل جديدة بخصوص قضية مقتل الطفل منتصر لحلوح حرقاً

الأخبار الرئيسية

ملحم : تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الضفة يرفع الاصابات الى 134

k

دبلوماسي أمريكي: تعتقدون أن نيويورك لديها مشكلة مع كورونا.. انتظروا سوريا والعراق وغزة!

860x484 (1)

رئيس مجلس الأمن القومي: إسرائيل لا تزال في دائرة الخطر من توسع انتشار كورونا

وفاة محافظ وسط قطاع غزة القيادي "عبد الله أبو سمهدانة"

الصحة الإسرائيلية: السلطة الفلسطينية "ثقب أسود" في فيروس كورونا ويجب ضمها طبيا الى اسرائيل