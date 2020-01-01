  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حزب العمل سيعقد مؤتمرًا إلكترونيًا لاتخاذ قرار الانضمام للحكومة الإسرائيلية الجديدة

الأربعاء 01 أبريل 2020 10:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حزب العمل سيعقد مؤتمرًا إلكترونيًا لاتخاذ قرار الانضمام للحكومة الإسرائيلية الجديدة


القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة معاريف العبرية، اليوم الأربعاء، أن حزب العمل اليساري الإسرائيلي، سيعقد مؤتمرًا إلكترونيًا رقميًا، بهدف اتخاذ قرار بشأن إمكانية الانضمام للحكومة الإسرائيلية الجديدة.

وبحسب الصحيفة، فإن الأمين العام للحزب عيران هيرموني أبلغ عضو الكنيست ميراف ميخائيلي التي تعارض المشاركة في حكومة يقودها زعيم الليكود بنيامين نتنياهو، أنه سيتم عقد مؤتمر للحزب، في حال تم التوصل لاتفاق مع الجهات التي يتم التفاوض معها من أجل المشاركة في الحكومة الجديدة.

وأكد هيرموني أن الانضمام للحكومة يجب أن يحظى بموافقة المؤتمر العام للحزب، وفق القوانين المعمول بها داخليًا.

وتعارض ميخائيلي الانضمام لتلك الحكومة، وسط مطالبات منها لعقد المؤتمر العام للحزب لمناقشة القضية، مؤكدةً أنها لن تقبل أن تكون جزءًا من الائتلاف الحكومي الذي يتزعمه نتنياهو.

وكان زعيم الحزب عمير بيرتس أكد وجود مفاوضات لانضمام حزبه للحكومة، مشيرًا إلى أن تلك المفاوضات تتم مع بيني غانتس زعيم حزب أزرق - أبيض، وليس مع الليكود.

ويتوقع أن يكون بيرتس وزيرًا للاقتصاد أو الزراعة في الحكومة المقبلة التي يبدو أنها ستكون من أحزاب مختلفة بهدف تشكيل أول حكومة قوية ومستقرة في إسرائيل منذ سنوات.

الأكثر قراءة اليوم

ميلادنوف: الوضع في غزة هش وخطير ويجب انهاء القوة العسكرية لحماس والجهاد الاسلامي

مصر.. فتوى هامة عن الإفطار في رمضان بسبب كورونا

الاعلام والمعلومات الحكومي بغزة: صرف رواتب الموظفين الخميس.. وتمديد إغلاق المدارس والجامعات

بالصور.. السنوار يتفقد البوابة التجارية عند معبر رفح ومنطقة الحجر الصحي

محافظ جنين يكشف تفاصيل جديدة بخصوص قضية مقتل الطفل منتصر لحلوح حرقاً

أنباء ترسم الابتسامة : هذه الدول نجت من "غزو" فيروس كورونا حتى الآن

الصحة بغزة: وضعنا عدد من طواقمنا الطبية في الحجر الصحي.. وندير الواقع الصحي بحذر لمواجهة كورونا

الأخبار الرئيسية

860x484 (1)

رئيس مجلس الأمن القومي: إسرائيل لا تزال في دائرة الخطر من توسع انتشار كورونا

وفاة محافظ وسط قطاع غزة القيادي "عبد الله أبو سمهدانة"

الصحة الإسرائيلية: السلطة الفلسطينية "ثقب أسود" في فيروس كورونا ويجب ضمها طبيا الى اسرائيل

الصحة بغزة: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في القطاع

غرينبلات يدعو لتعاون إسرائيلي- فلسطيني لمواجهة فيروس كورونا وعلى "حماس" المشاركة