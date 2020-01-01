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عشراوي تنعى المناضل الثوري والسياسي اليوناني مانوليس غلازيوس

الأربعاء 01 أبريل 2020 10:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

نعت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.حنان عشراوي إلى شعبنا الفلسطيني والعربي والى شعوب العالم أجمع المناضل الثوري والسياسي والكاتب اليوناني مانوليس غلازيوس صديق الشعب الفلسطيني واحد رموز المقاومة الوطنية اليونانية ضد الاحتلال النازي.


وتقدمت في بيان صدر عن مكتبها، اليوم الثلاثاء، من الشعب اليوناني الصديق ومن أسرته وذويه ومحبيه في كل مكان بالتعازي القلبية الصادقة، وقالت:" لقد فقدت فلسطين واحرار العالم اجمع صديقا وفيا ومناضلا شرسا وشجاعا، وإنسانا مميزا حرّكته إنسانيته لنضاله ضد القهر والظلم، حيث دافع بقوة عن القضية الفلسطينية العادلة في جميع المحافل الإقليمية والدولية ووقف في وجه الاحتلال الاسرائيلي، وقضى حياته حارسا وحاميا لمبادئ الحرية والعدالة والديمقراطية والتقدم …

#حنان عشراوي

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