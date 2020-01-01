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رئيس مجلس الأمن القومي: إسرائيل لا تزال في دائرة الخطر من توسع انتشار كورونا

الأربعاء 01 أبريل 2020 10:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس مجلس الأمن القومي: إسرائيل لا تزال في دائرة الخطر من توسع انتشار كورونا


القدس المحتلة / سما /

 قال مئير بن شبات رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، إن إسرائيل لا تزال في دائرة الخطر فيما يخص سبل مكافحة فيروس كورونا، وإمكانية توسعه وانتشاره في حال لم يتم الالتزام بالتعليمات.

وقال بن شبات في تصريحات - نقلتها قناة مكان الإسرائيلية الناطقة بالعربية - إنه يكفي يوم واحد مثل الاحتفال بعيد "البوريم" أو تجمع عدد كبير من الإسرائيليين في منطقة واحدة، أن يحبط كافة الجهود الوقائية المبذولة.

وأكد على وجوب الاستمرار في تطبيق القيود الحالية والامتثال للتعليمات.

وأضاف: "بعد عيد الفصح، واستكمال كافة الاستعدادات يمكن العودة إلى الأوضاع الطبيعية بشكل بطيء وتدريجي نهاية الشهر الجديد"، مشيرًا إلى أن هذه الأوضاع ستكون مغايرة عما عرف عنها سابقًا.

#اسرائيل #فيروس كورونا

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