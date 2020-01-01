الرئيس ينعى محافظ الوسطى في قطاع غزة عبد الله أبو سمهدانة

رام الله / سما /

نعى الرئيس محمود عباس، إلى أبناء شعبنا، محافظ الوسطى في قطاع غزة، المناضل عبد الله أبو سمهدانة، الذي توفي فجر اليوم الأربعاء.

وتقدم الرئيس من ذوي الفقيد وأبناء شعبنا، بأحرّ التعازي والمواساة، داعيا الله عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

المناضل الراحل أبو سمهدانة أحد مؤسسي الحركة الوطنية الأسيرة وأبرز قيادات حركة "فتح"، وشغل العديد من المواقع التنظيمية والوطنية القيادية في الوطن والشتات .

وشغل ابو سمهدانة عضوية المجلس الثوري لحركة فتح لسنوات طويلة، وكان رئيس الدائرة التنظيمية في الهيئة القيادية العليا لحركة فتح في قطاع غزة، وأول محافظ لمدينة رفح جنوب قطاع غزة.