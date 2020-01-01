ترامب للأمريكيين : استعدوا لأسبوعين مؤلمين جدّا جدّا

وكالات

حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، من أنّ الولايات المتّحدة ستمرّ بأسبوعين "مؤلمين جدا جدا" على صعيد مكافحة فيروس كورونا المستجدّ، الذي لا ينفكّ يحصد أعدادا متزايدة من الضحايا في بلاده والعالم بأسره.

وقال ترامب، خلال مؤتمره الصحافي اليومي في البيت الأبيض حول تطوّرات مكافحة وباء كوفيد-19، إنّ "الأمر سيكون مؤلما جدا، سنجتاز أسبوعين مؤلمين جدا جدا".

وإذ وصف ترامب جائحة كوفيد-19 بأنها "بلاء"، قال: "أريد أن يكون كلّ أمريكي مستعدّا للأيام الصعبة المقبلة".

ديبورا بيركس، منسقة الاستجابة عن فيروس كورونا، في البيت الأبيض، قالت إنه يتم حاليا تقييم النماذج المختلفة، وتطورات الأزمة، وأعداد الإصابات والوفيات في الولايات المختلفة.

وتابعت: "وذلك مثلما يتم تقييم تجارب الدول الأخرى، والتطورات في إيطاليا الأكثر تضررا، "لنعرف ما قد نحتاج إليه في المستقبل لمكافحة التزايد في عدد الإصابات".



وأوضحت أن "العبء الأكبر يقع على الأطقم الطبية، التي تتعرض إلى التوتر والإجهاد الشديدين، لاحتواء انتشار الفيروس".



وأردفت قائلة: "نستطيع التعامل مع البؤر المنتشرة لفيروس كورونا في الولايات المتحدة، ونسعى إلى احتواء الفيروس بشكل كبير؛ حتى لا يشكل بؤرا جديدة أخرى في البلاد".

وحتى صباح الأربعاء، سجلت الولايات المتحدة أكثر من 188 ألف إصابة بفيروس كورونا، نتج عنها 3890 حالة وفاة.