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اسرائيل:ارتفاع الوفيات بكورونا إلى 20 والإصابات 5358 ونتنياهو يوجه كلمة هامة مساء اليوم

الأربعاء 01 أبريل 2020 07:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل:ارتفاع الوفيات بكورونا إلى 20 والإصابات 5358 ونتنياهو يوجه كلمة هامة مساء اليوم


القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد، إلى 20 وفاة والإصابات إلى 5,358 إصابة، بزيادة بلغت نسبتها أكثر من 14%.

وأوضحت الوزارة، أن من بين المرضى 94 وصفت حالتهم بالخطيرة، منهم 76 مريضا تم ايصالهم بأجهزة التنفس الاصطناعي.

ونشرت الصحة الإسرائيلية مقارنة بين أرقام الإصابات، التي تصاعدت بشكل كبير، مشيرة إلى أنه حتى 16 آذار الماضي سجل 298 إصابة بفيروس كورونا، وفي 20 من ذات الشهر بلغ العدد 795، وفي 25 الشهر قفزت الإصابات الى 2,36، وأمس بلغت 5,358 مريضا بكورونا.

 وذكرت مصادر عبرية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيلقي عند الساعة 8:30 من مساء اليوم الأربعاء كلمة هامة تتعلق بتطورات تفشي فيروس كورونا.

وحذر مسؤولو وزارة الصحة الإسرائيلية من النقص فى أجهزة التنفس بعد تقديراتهم بأن ما يصل إلى 5000 شخص سوف يحتاجون إلى مساعدة في الجهاز التنفسي نتيجة المرض.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، كشفت النقاب عن أن نتنياهو لم يقم باختيار الشخصية التي ستقوم بإدارة إسرائيل أثناء تواجده في العزل المنزلي مدة 14 يوماً. وأوضحت القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلي أنه طبقا للمعمول به فإن نتنياهو يقوم بتسمية شخص أثناء سفره خارج إسرائيل أو إجراء فحوصات طبية أو اثناء عمليات جراحية، مثلما تم أثناء إجراء جراحة في البروستاتا.  

#كورونا #نتنياهو #اسرائيل

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