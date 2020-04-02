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حالة الطقس : انخفاض ملموس على درجات الحرارة

الأربعاء 01 أبريل 2020 07:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس : انخفاض ملموس على درجات الحرارة


رام الله / سما /

يكون الجو، اليوم الأربعاء، غائماً جزئياً إلى غائم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو بارداً نسبياً إلى بارد، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية ومثيرة للغبار احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً بارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح شمالية غربية الى غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .

الخميس 2020/04/02: يكون الجو غائماً جزئيا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ليصبح الجو معتدلاً في معظم المناطق نهاراً وبارداً ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتبقى فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة 2020/04/03: يكون الجو غائماً جزئيا إلى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات ليصبح الجو معتدلاً في معظم المناطق،والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج

السبت 2020/04/04: يكون الجو غائماً جزئيا إلى صاف ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات ليصبح الجو حارا نسبيا في معظم المناطق، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خاصة يوم الأربعاء من خطر:

1-    الانخفاض الحاد في درجات الحرارة.
2- تدني مدى الرؤيا الأفقية.

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