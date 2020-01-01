عشراوي تنعى المناضل الثوري والسياسي اليوناني مانوليس غلازيوس

رام الله / سما /

نعت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، إلى شعبنا الفلسطيني والعربي والى شعوب العالم أجمع، المناضل الثوري والسياسي والكاتب اليوناني مانوليس غلازيوس، صديق الشعب الفلسطيني، وأحد رموز المقاومة الوطنية اليونانية ضد الاحتلال النازي.

وتقدمت في بيان صدر عنها، اليوم الثلاثاء، من الشعب اليوناني الصديق ومن أسرته وذويه ومحبيه في كل مكان بالتعازي القلبية الصادقة، وقالت: "لقد فقدت فلسطين واحرار العالم اجمع صديقا وفيا ومناضلا شرسا وشجاعا، وإنسانا مميزا حرّكته إنسانيته لنضاله ضد القهر والظلم، حيث دافع بقوة عن القضية الفلسطينية العادلة في جميع المحافل الإقليمية والدولية ووقف في وجه الاحتلال الاسرائيلي، وقضى حياته حارسا وحاميا لمبادئ الحرية والعدالة والديمقراطية والتقدم لشعبه ولشعوب الأرض قاطبة."

وأشارت عشراوي إلى مساهمات غلازيوس التاريخية في دعم القضية الفلسطينية، وأضافت: "لقد سخّر نفسه ومسيرته المهنية الحافلة للدفاع عن القضية الفلسطينية حتى الرمق الأخير، باعتبارها قضية إنسانية وحقوقية، وعمل بكل ما أوتي من قوة بشكل جريء ومبدئي على ترسيخها بالرأي العام العالمي عندما كان عضوا في البرلمان اليوناني وناشطا في لجنة الصداقة البرلمانية مع فلسطين وخلال عضويته في البرلمان الأوروبي، وقد منحه الرئيس محمود عباس المواطنة الفخرية الفلسطينية قبل أربع سنوات تقديرا له ولمواقفه المشرفة".