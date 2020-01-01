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تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في الأردن

الثلاثاء 31 مارس 2020 11:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في الأردن


عمان /سما/

 أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 274.

كما أعلن جابر، عن تسجيل 4 حالات شفاء جديدة في مستشفى الأمير حمزة، مبينا أن الفحوصات التي أجريت في عمارات بإربد لطلاب من داخل أراضي الـ48، أظهرت أن كافة المخالطين غير مصابين.

وكانت السلطات الأردنية انتهت مساء اليوم من المرحلة الثانية من خطة إخلاء الأشخاص المحجور عليهم صحياً، التي شملت 1148 شخصا من غير الأردنيين يمثلون 67 جنسية مختلفة، بعد انتهاء فترة الحجر الإلزامي التي امتدت لأسبوعين.

#الاردن #كورونا

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