  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مصر.. فتوى هامة عن الإفطار في رمضان بسبب كورونا

الثلاثاء 31 مارس 2020 11:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر.. فتوى هامة عن الإفطار في رمضان بسبب كورونا


القاهرة /وكالات /

قال مفتي مصر السابق علي جمعة، إن الإطباء إذا نصحوا بالإفطار في شهر رمضان، للوقاية من فيروس كورونا، سيتوجب اتباعهم.

وتابع خلال حديث متلفز: "القاعدة بتقول هطاوع الأطباء، لأنهم الأعلم بالواقع، لكن لا يجب استباق الأحداث".

وأضاف أنه من الواجب، اتباع إرشادات الأطباء في حال تطلب الإفطار بشهر رمضان، للوقاية من فيروس كورونا، حيث ينصح الأطباء بالحرص على شرب المياه بشكل مستمر، لأن جفاف الحلق قد يعرض صاحبه للإصابة بفيروس كورونا.

وأكد أن أتباع نصائح الأطباء، في ما له خطورة على حياة الإنسان، واجب ومخالفته حرام، مشيرا إلى أن المخالف يحتسب عند الله عاصيا، لأنه مثل المنتحر.

وأوضح أنه إذا كان الصيام في شهر رمضان، سيؤدي إلى إلحاق الأذى بالصحة، يصبح الصيام حراما، ويعاقب عليه العبد بدلا من الثواب.

الأكثر قراءة اليوم

ميلادنوف: الوضع في غزة هش وخطير ويجب انهاء القوة العسكرية لحماس والجهاد الاسلامي

الاعلام والمعلومات الحكومي بغزة: صرف رواتب الموظفين الخميس.. وتمديد إغلاق المدارس والجامعات

ايران : الإعلان قريبا عن إنجاز عالمي تاريخي في مقاومة الفيروسات

اسعار العملات مقابل الشيكل

أنباء ترسم الابتسامة : هذه الدول نجت من "غزو" فيروس كورونا حتى الآن

محافظ جنين يكشف تفاصيل جديدة بخصوص قضية مقتل الطفل منتصر لحلوح حرقاً

الصحة بغزة: وضعنا عدد من طواقمنا الطبية في الحجر الصحي.. وندير الواقع الصحي بحذر لمواجهة كورونا

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في القطاع

غرينبلات يدعو لتعاون إسرائيلي- فلسطيني لمواجهة فيروس كورونا وعلى "حماس" المشاركة

11111111

تفاصيل- بالصور.. السنوار يتفقد البوابة التجارية عند معبر رفح ومنطقة الحجر الصحي

وزير الاقتصاد يُصدر تصريحاً بخصوص أنباء صرف رواتب الموظفين غداً

ملحم: لا إصابات جديدة بـ"كورونا".. وتطبيقات فنية للتأكد من وجود الأشخاص المحجورين بمنازلهم