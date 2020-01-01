ملحم: نتائج الفحوصات لـ"90"عينة أخذت من العائدين عبر معبر الكرامة سليمة

رام الله / سما /

أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم، مساء اليوم الثلاثاء، أن نتائج الفحوصات التي أجريت لـ "90" عينة خاصة بالعائدين عبر معبر الكرامة صباح اليوم، ظهرت بأنها غير مصابة بالمرض.

وأكد ملحم في بيان صحفي، أنه تم نقل العائدين إلى منازلهم في المحافظات، بعد أن وقعوا على تعهد بالالتزام بالحجر المنزلي لمدة أربعة عشر يوما، حفاظا على سلامتهم، وسلامة شعبهم.

وأوضح ملحم أنه سيتم الإعلان عن باقي العينات للعائدين وعددها "110"، فور الانتهاء من عملية الفحص التي تتم في المختبر المركزي لوزارة الصحة برام الله، ومختبر الوزارة في بيت لحم.