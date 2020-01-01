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غرينبلات يدعو لتعاون إسرائيلي- فلسطيني لمواجهة فيروس كورونا وعلى "حماس" المشاركة

الثلاثاء 31 مارس 2020 10:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
غرينبلات يدعو لتعاون إسرائيلي- فلسطيني لمواجهة فيروس كورونا وعلى "حماس" المشاركة


القدس المحتلة / سما /

 دعا جيسون غرينبلات، المبعوث الأمريكي السابق للشرق الأوسط، إلى تعاون إسرائيلي-فلسطيني من أجل مواجهة فيروس كورونا "كوفيد-19"، مثنيًا على الجهود المشتركة لاحتواء الفيروس بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

وانتقد غرينبلات في حديث خاص مع قناة i24"" الإسرائيلية سياسة حركة "حماس" في قطاع غزة بالتعامل مع الأزمة، وطالبها بالتوقف عن تهديد إسرائيل، والتعاون معها ومع السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.

وفي حديثه عن تشكيل حكومة في إسرائيل، قال المبعوث الأمريكي السابق: "انا متحمس لتشكيل حكومة إسرائيلية الآن، اهنأ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس الكنيست بيني غانتس".

وفي إسرائيل، ارتفعت حالات الوفيات جراء كورونا صباح اليوم الثلاثاء، الى 20 حالة فيما ارتفع عدد المصابين الى 5358، بينهم 94 حالة خطيرة.

وفي فلسطين، استقر عدد المصابين بفيروس كورونا حتى اللحظة عند 117 مصابا منهم 10 بقطاع غزة، تعافى منهم 18 مصابا، وسجّلت حالة وفاة واحدة بمنطقة القدس، فيما يخضع باقي المصابين للمتابعة الصحية في مراكز الحجر الصحي.

#جيسون غرينبلات #اسرائيل #السلطة الفلسطينية #فيروس كورونا #كوفيد 19 #حماس #الضفة الغربية

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