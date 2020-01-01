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غنام: يُمنع تداول الشائعات بما يتعلق بفايروس كورونا ضمن ما يسمى "كذبة نيسان"

الثلاثاء 31 مارس 2020 10:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
غنام: يُمنع تداول الشائعات بما يتعلق بفايروس كورونا ضمن ما يسمى "كذبة نيسان"


رام الله / سما /

 أصدرت محافظ رام الله والبيرة د.ليلى غنام مساء الثلاثاء تعميما يمنع تداول الشائعات ضمن ما يطلق عليه كذبة نيسان، أو أي صيغة أخرى .

وقالت د.غنام في بيان لها، " ونحن على بعد ساعات من الأول من نيسان وما يرافقه من مزاح و تعليقات بمسمى "كذبة نيسان"، فإن أي تعليق أو شكوى تتعلق بفايروس كورونا سيتم التعامل معها بأعلى درجات الضبط وفقاً للقانون"

وأكدت المحافظ غنام أننا وفي ظل الأزمة وحالة الطوارىء المعلنة لمنع تفشي فايروس كورونا لن نسمح بأي تلاعب بعواطف المواطنين خصوصاً في هذه الظروف الدقيقة.

ودعت د.غنام الجميع الى تحلي بالمسؤولية خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرة وعي شعبنا سبيل الخلاص من الأزمة بأقل الأضرار .

#ليلى غنام #كذبة نيسان #فيروس كورونا #رام الله #نيسان

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