كورونا في إسرائيل: ارتفاع عدد المصابين والوفيات والعاطلين عن العمل

القدس المحتلة / سما /

يواصل فيروس كورونا حصد الأرواح في إسرائيل بحيث ارتفعت حصيلة الوفيات مساء اليوم إلى 20 بعد أن فارق الحياة مسن يبلغ من العمر سبعين عامًا في مستشفى "اسوتا" بأسدود.



وبحسب قناة "كان" العبرية، تُشير بيانات وزارة الصحة الإسرائيلية إلى أن خمسة من حالات الوفيات سُجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وأكدت الوزارة أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل ارتفع إلى 5358 حالة، بينهم 94 بوضع صحي خطير.



وجاء من وزارة الصحة أن عدد المصابين بفيروس كورونا في القدس ارتفع إلى 650، تليها بني براك والتي غالبية سكانها من الحريديم وصل إلى 571 اصابة، أما في تل ابيب فوصل العدد إلى 278 وفي حيفا 67، وفي ريشون 103، وفي عكا سجلت 6 إصابات، طبريا 32، الطيبة 2، شفاعمرو 1، وارتفع العدد في طمرة إلى 11، وسجلت في كل من الكسيفة والمغار 4 إصابات.



أما عدد افراد الطواقم الطبية الذين أصيبوا بفيروس كورونا فبلغ 183، ويخضع 758 من الأطباء للحجر الصحي، بالإضافة إلى 1299 ممرض وممرضة.



إلى ذلك أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي عن إدخال قيادات كبيرة في الجيش للعزل الصحي، بعد مخالطتهم لأحد مصابي الفيروس.



من بين الشخصيات العليا في الجيش التي تم حجرها رئيس الأركان أفيف كوخافي، وقائد شعبة العمليات، بالإضافة إلى قائد الجبهة الداخلية.



عملية الحجر كما قالت قناة كان العبرية جرت في مكتب رئيس هيئة الأركان في تل أبيب حيث سيدير أنشطته العسكرية من هناك إلى حين انتهاء فترة الحجر الصحي.



وخشية من تعرضهم من الاعتداء فقد أصدر الجيش الإسرائيلي تعليمات لجنود الاحتياط المكلفين بمساعدة الشرطة في تطبيق تعليمات وزارة الصحة في مدينة بني براك بضرورة ارتداء زي المسعفين الرسمي التابع لنجمة داود الحمراء، بدلا من زيهم العسكري.



وأصدر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو طلبا لوزير الاتصالات بتخفيض عدد المذيعين في أستوديوهات القنوات، وذلك حفاظا على سلامتهم.



وفي الجانب الاقتصادي وتداعيات فيروس كورونا على إسرائيل فقد أوردت صحيفة يديعوت أحرنوت خبراً قالت فيه بان معدل البطالة في إسرائيل ارتفع إلى 23,8% ، ووصل عدد العاطلين عن العمل إلى مليون.



وفي الولايات المتحدة قفز عدد المتوفين بالفيروس التاجي إلى ثلاثة آلاف وثلاثمائة وثلاثة وتسعين (3393) شخصًا، وفي ولاية نيويورك وحدها ارتفعت حصيلة الوفيات إلى ألف وخمسمائة وخمسين (1550) فيما بلغ عدد الإصابات إلى حوالي ستة وسبعين ألفًا.