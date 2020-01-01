الاحتلال يعترف بإصابة 16 مقدسيا داخل الجدار العنصري بفيروس كورونا

القدس المحتلة / سما /

كشفت بلدية الاحتلال، اليوم الثلاثاء، عن أن 16 مقدسيا مصابون بفيروس كورونا من القاطنين داخل جدار الفصل العنصري.

واظهرت الاحصائية الأولى التي نشرتها بلدية الاحتلال، أن توزيع الحالات كالتالي: صور باهر: حالة واحدة، كفر عقب: حالة واحدة، العيسوية: حالتان، الطور: حالة واحدة، شرفات: حالة واحدة، بيت حنينا: حالتان، بيت صفافا: 4 حالات، البلدة القديمة: 4 حالات

وكان رئيس الوزراء محمد اشتية أعلن في مؤتمر صحفي إن "التقديرات تشير إلى وجود 12 إصابة بين أبناء شعبنا في القدس المحتلة، يجري معالجتهم في المستشفيات الإسرائيلية".