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الاحتلال يعترف بإصابة 16 مقدسيا داخل الجدار العنصري بفيروس كورونا

الثلاثاء 31 مارس 2020 09:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعترف بإصابة 16 مقدسيا داخل الجدار العنصري بفيروس كورونا


القدس المحتلة / سما /

 كشفت بلدية الاحتلال، اليوم الثلاثاء، عن أن 16 مقدسيا مصابون بفيروس كورونا من القاطنين داخل جدار الفصل العنصري.

واظهرت الاحصائية الأولى التي نشرتها بلدية الاحتلال، أن توزيع الحالات كالتالي: صور باهر: حالة واحدة، كفر عقب: حالة واحدة، العيسوية: حالتان، الطور: حالة واحدة، شرفات: حالة واحدة، بيت حنينا: حالتان، بيت صفافا: 4 حالات، البلدة القديمة: 4 حالات

وكان رئيس الوزراء محمد اشتية أعلن في مؤتمر صحفي إن "التقديرات تشير إلى وجود 12 إصابة بين أبناء شعبنا في القدس المحتلة، يجري معالجتهم في المستشفيات الإسرائيلية".

#القدس #بلدية الاحتلال #فيروس كورونا #جدار الفصل العنصري

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