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محافظ جنين يكشف تفاصيل جديدة بخصوص قضية مقتل الطفل منتصر لحلوح حرقاً

الثلاثاء 31 مارس 2020 08:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
محافظ جنين يكشف تفاصيل جديدة بخصوص قضية مقتل الطفل منتصر لحلوح حرقاً


جنين / سما /

أعلن محافظ محافظة جنين أكرم الرجوب النتائج الأولية للتحقيقات الخاصة بظروف مقتل الطفل منتصر لحلوح حرقاً في مدينة جنين مطلع الأسبوع الحالي.

وقال الرجوب في بيان له، إنه وعلى ضوء التحقيقات ومحاضر جمع الاستدلال المنجزة من قبل شرطة محافظة جنين بخصوص وفاة الفتى منتصر لحلوح حرقاً يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/٣/٢٩ نود اعلامكم انه لا يوجد اي اثبات بوقوع جريمة قتل بحق الطفل وان المؤشرات المتوافرة تدل على احتمالية اقدام الطفل على الانتحار.

وأضاف الرجوب في بيانه "تم بهذا اليوم احالة جميع الاوراق والمحاضر وتسجيلات الكاميرات والمضبوطات للنيابة العامة لاستكمال اجراءات التحقيق والوقوف على الحقيقة كاملةً وبهذا فإننا لا نبرئ أحد ولا ندين أحد لحين انجاز التحقيق من قبل النيابة العامة صاحبة الاختصاص.

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