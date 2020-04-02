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المالية بغزة توضح الألية الجديدة لتوزيع رواتب موظفيها الخميس المقبل

الثلاثاء 31 مارس 2020 07:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
المالية بغزة توضح الألية الجديدة لتوزيع رواتب موظفيها الخميس المقبل


غزة / سما /

أعلنت وزارة المالية بغزة، عن صرف رواتب الموظفين عن شهر 3/2020 يوم الخميس الموافق 2/4/2020 بنفس النسبة السابقة عبر آلية جديدة خاصة بمواجهة انتشار فيروس "كورونا".

وأوضحت أنه سيتم صرف رواتب الموظفين كلٌ في وزارته ومقر عمله، حيث سيقوم مفوض عن كل وزارة ومؤسسة حكومية باستلام رواتب جميع موظفي وزارته حسب البنوك التي يتقاضون رواتبهم منها.

وأشارت المالية إلى أن المفوض سيقوم بتوزيع الرواتب على مقرات وفروع ومراكز ومديريات وزارته، وسيقوم الموظف بالتوقيع على فيشة استلام الراتب وتقوم الوزارة بإعادتها للبنك.

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