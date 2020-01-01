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ملحم: لا إصابات جديدة بـ"كورونا".. وتطبيقات فنية للتأكد من وجود الأشخاص المحجورين بمنازلهم

الثلاثاء 31 مارس 2020 07:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
ملحم: لا إصابات جديدة بـ"كورونا".. وتطبيقات فنية للتأكد من وجود الأشخاص المحجورين بمنازلهم


رام الله / سما /

قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم، إنه لا إصابات جديدة بفيروس "كورونا" حتى اللحظة، وأن هناك 522 عينة قيد الفحص في المختبر المركزي بمدينة رام الله، وفي مختبر بيت لحم، وستعلن نتائجها حال ظهورها.

وأضاف ملحم، خلال الإيجاز المسائي حول فيروس "كورونا"، اليوم الثلاثاء، أنه تم أخذ عينات للفحص من جميع العائدين من الأردن، وهم الآن متواجدون في الاستراحة على معبر الكرامة، وستظهر نتائجها خلال ساعات، ومن تثبت إصابته سيحول إلى مراكز الحجر الصحي إما في أريحا أو كل في محافظته، وغير المصاب يحول للحجر المنزلي لمدة 14 يوما، مشيرا إلى أن العينات أخذت بسلاسة ولا يوجد أعراض على العائدين.

وتابع: بالنسبة للحجر المنزلي، نحن نراهن على وعي المواطنين، وهناك تطبيقات فنية سيتم العمل عليها للتأكد من وجود الأشخاص المحجورين في منازلهم، حتى لا يساعدوا في انتشار "الفيروس".

وقال ملحم: "مرة أخرى نشكر الأردن، ملكا وحكومة وشعبا، على كرم الضيافة، وهذا الإجراء تم بشكل استثنائي من خلال اتصال بين الرئيس محمود عباس وأخيه الملك عبد الله، فأمضى العائدون فترة حضانة الفيروس في فنادق البحر الميت، وهم يشكرون الحكومة الأردنية على الرعاية التي قدمت لهم.

كما أعرب عن شكره للصين على ما قدمته وستقدمه لفلسطين في سبيل مواجهة "كورونا"، و"هي أصبحت مثالا للإغاثة الطبية للدول الفقيرة التي أصيب بهذا الفيروس، بعد أن كانت هي الدولة الحاضنة والبؤرة للوباء".

وأكد ملحم أن الحكومة تدين بشدة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم لمدينتي رام الله والبيرة، مضيفا أن ممارسات الاحتلال تتناقض مع كل الإجراءات التي تتخذها دول العالم لحماية شعوبها من هذا الوباء "كورونا" حسب المعايير التي وضعتها منظمة الصحة العالمية، وإسرائيل تعكر هذه الأجواء وتشيع هذا الوباء بما تتخذه من كسر للإجراءات الوقائية التي تقوم بها دولة فلسطين لحماية شعبها.

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