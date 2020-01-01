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طولكرم: انطلاق الحملة الوطنية لزراعة الحدائق المنزلية بالخضار

الثلاثاء 31 مارس 2020 07:13 م / بتوقيت القدس +2GMT


طولكرم / سما /

أعلنت الإغاثة الزراعية، اليوم الثلاثاء، انطلاق الحملة الوطنية لزراعة الحدائق المنزلية بأشتال الخضار، ضمن حملة "إحنا معكم"، وبالشراكة مع وزارة الزراعة ومؤسسات الائتلاف الزراعي.

وقال مدير الإغاثة فرع طولكرم عاهد زنابيط، أن الحملة انطلقت من مشتل الشعراوية الحديث شمال طولكرم، وإن المحافظة هي ضمن المحافظات المستهدفة للمرحلة الأولى في هذه الحملة التي ستشمل أيضا محافظات رام الله والبيرة وجنين ونابلس وقلقيلية.

وأضاف أن الإغاثة ستساهم بزراعة ربع مليون شتلة من أصناف متنوعة من الخضار، يستفيد منها ما يقارب 2500 أسرة، موزعة على 70 موقعا وتجمعا ريفيا في المحافظات المذكورة، موضحا أن هذه الحملة تأتي توافقا مع سياسة وأهداف الإغاثة في تحقيق الأمن الغذائي الذاتي والمنزلي للأسر الفلسطينية، وخصوصا في ظل الظروف الراهنة.

#الإغاثة الزراعية #طولكرم

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