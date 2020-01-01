السفير خيري يشيد بمواقف الأردن الداعمة لشعبنا

عمان /سما/

أشاد سفيرنا لدى المملكة الأردنية عطا الله خيري، بمواقف المملكة الداعمة والمساندة دوما للشعب الفلسطيني في جميع الأوقات والظروف.

وثمن السفير خيري في بيان اليوم الثلاثاء، التوجيهات الملكية للجهات المعنية بتقديم المساعدات والتسهيلات لايصالها للشعب الفلسطيني، خاصة الاحتياجات الدوائية والطبية .

ونقل تقدير وتثمين الشعب الفلسطيني والقيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس لمواقف وجهود الملك والحكومة والشعب الاردني المؤآزر للشعب الفلسطيني، معربا عن تقديره للجهود التي بذلتها وزارات الخارجية، والداخلية، والصحة، والقوات المسلحة، وغيرها، والتي ساهمت وساعدت في تسهيل عودة المواطنين الفلسطينيين الذين كانوا يخضعون للحجر في الأردن على متن حافلات القوات المسلحة، وفي ايصال المساعدات الدوائية والطبية المختلفة.

وشدد خيري على أن المواطنين الفلسطينيين الذين خضعوا للحجر في المملكة حرصا على سلامتهم وسلامة الشعب الفلسطيني تلقوا افضل معاملة واهتمام من قبل كوادر وزارة الصحة وجميع الجهات التي تعاملت معهم.

وأثنى على الجهات المعنية كافة في المملكة التي مكنت الموظفين في السفارة الفلسطينية في عمان والصندوق القومي الفلسطيني ومؤسسة أسر الشهداء من صرف الرواتب للموظفين والعاملين فيها .

وقال: إن المملكة الاردنية تقف الى جانب شعبنا رغم الظروف الصعبة والأزمة التي يمر بها الأردن الشقيق والعالم بأسره بسبب فيروس كورونا، لافتا إلى أن التنسيق الفلسطيني- الأردني متواصل ولا يتوقف ووفي جميع المجالات ومستمر بشأن وباء كورونا وطرق ووسائل التصدي له.