أبو حسنة: مساعدات غذائية لـ 4000 عائلة بغزة اليوم والعملية ستستمر 20 يوما

غزة / سما/

قال المستشار الاعلامي للاونروا عدنان ابو حسنه بان عملية توزيع المساعدات الغذائية للمنتفعين من اللاجئين الفلسطينيين حسب الالية الجديدة والتي بدأت اليوم في قطاع غزة ستستمر لمدة 20 يوما .

وقال أبو حسنه في تصريحات اذاعية له "جرى اليوم توزيع المساعدات الغذائية وتوصيلها الى منازل 4000 عائلة وان العملية تستهدف 73 الف عائلة خلال الايام القادمة".

وتابع " عملية توصيل المواد الغذائية الى منازل المنتفعين مجانية ولا يتحمل اللاجئ الذي يتسلمها اي مبالغ مالية جراء نقلها حيث تم الاتفاق مع الوكلاء والدفع لهم من قبل الاونروا" .

وبين ان تغيير الية التوزيع تستهدف منع التجمع والازدحام كاجراء وقائي في ظل تخوفات مشروعة من احتمالية انتشار كورونا في قطاع غزة.