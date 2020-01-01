  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أبو حسنة: مساعدات غذائية لـ 4000 عائلة بغزة اليوم والعملية ستستمر 20 يوما

الثلاثاء 31 مارس 2020 05:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو حسنة: مساعدات غذائية لـ 4000 عائلة بغزة اليوم والعملية ستستمر 20 يوما


غزة / سما/

قال المستشار الاعلامي للاونروا عدنان ابو حسنه بان عملية توزيع المساعدات الغذائية للمنتفعين من اللاجئين الفلسطينيين حسب الالية الجديدة والتي بدأت اليوم في قطاع غزة ستستمر لمدة 20 يوما .

وقال أبو حسنه في تصريحات اذاعية له  "جرى اليوم توزيع المساعدات الغذائية وتوصيلها الى منازل 4000 عائلة وان العملية تستهدف 73 الف عائلة خلال الايام القادمة". 

وتابع " عملية توصيل المواد الغذائية الى منازل المنتفعين مجانية ولا يتحمل اللاجئ الذي يتسلمها اي مبالغ مالية جراء نقلها حيث تم الاتفاق مع الوكلاء والدفع لهم من قبل الاونروا" .

وبين ان تغيير الية التوزيع تستهدف منع التجمع والازدحام كاجراء وقائي في ظل تخوفات مشروعة من احتمالية انتشار كورونا في قطاع غزة.

#الاونروا #غزة #كوبونات

الأكثر قراءة اليوم

إصابتان جديدتان بفيروس كورونا في غزة ورام الله

غزة: الأمن الداخلي يكشف تفاصيل اعتقال عملاء مُكلّفين بمراقبة "مسيرات العودة"

ايران : الإعلان قريبا عن إنجاز عالمي تاريخي في مقاومة الفيروسات

الصحة بغزة تعلن نتائج الفحوصات للصحفي والمصور الذين اعدا التقرير داخل مستشفى العزل برفح

الكشف عن نتيجة اختبار فيروس كورونا لنتنياهو وعائلته وطاقمه

أنباء ترسم الابتسامة : هذه الدول نجت من "غزو" فيروس كورونا حتى الآن

الاتصالات بغزة تصدر تعليمات هامة للمستفيدين من المنحة القطرية

الأخبار الرئيسية

الاعلام والمعلومات الحكومي بغزة: صرف رواتب الموظفين الخميس.. وتمديد إغلاق المدارس والجامعات

العسيلي: صرف رواتب الموظفين كاملة في غزة والضفة "الأربعاء" وعلى مدار 7 أيام

ابو الريش

الصحة بغزة: وضعنا عدد من طواقمنا الطبية في الحجر الصحي.. وندير الواقع الصحي بحذر لمواجهة كورونا

هل اصيب بوتين بفيروس كورونا؟

ميلادنوف: الوضع في غزة هش وخطير ويجب انهاء القوة العسكرية لحماس والجهاد الاسلامي