المطربة المصرية إيناس عز الدين تكشف من داخل المستشفى أعراض إصابتها بكورونا

القاهرة /وكالات/

نشرت المطربة المصرية إيناس عز الدين، فيديو من داخل مستشفى حميات إمبابة، كشفت فيه أعراض إصابتها بفيروس كورونا بعد نقلها إليه، عقب شعورها بضيق في التنفس وارتفاع في درجة حرارتها.

وأعلنت المطربة خلال بث مباشر عبر صفحتها على "فيسبوك"، إصابتها بـ فيروس كورونا المستجد.

وأكدت عز الدين، نجمة برنامج "أراب أيدول"، أن حراراتها في تزايد مستمر، بسبب إصاباتها بفيروس كوفيد 19، الشهير بفيروس كورونا المستجد.

وقالت: "هكون معاكم لحظة بلحظة بكل المستجدات .. أنا حرارتي بدأت ترتفع واقتربت من 38 ومش بتنزل وضربات قلبي سريعة جدا وضيق التنفس زاد بشدة والسعال الجاف بدأ في الزيادة".

ومع ذلك، قالت المطربة في الفيديو لجمهورها، إنها بخير ووجهت رسالة لهم بألا ينزعجوا وأن يتبعوا الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة من أجل سلامتهم.

وأضافت إيناس، أنها راضية بقضاء الله مهما كانت نتائج رحلتها مع كورونا.

ووجهت إيناس رسالة للمواطنين الذين يشعرون بأعراض كرونا ولا يقومون بالإبلاغ عن ذلك خشية الحجر الصحي، بأنهم لا يأذون أنفسهم فقط بل أولادهم وأهلهم خاصة من كبار السن.

وكانت المطربة إيناس عز الدين قد أعلنت في وقت سابق إصابتها بفيروس كورونا بعد رحلة لها مؤخرا إلى المغرب، وأكدت أنها أصيب على متن الطائرة التي كانت تقلها عن طريق أحد الأشخاص الذي كان يعرف بإصابته بالمرض ولم يخبر أحدا.