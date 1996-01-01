  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

وفاة رئيس الكونغو الأسبق "جاك أوبانغو" بفيروس كورونا

الثلاثاء 31 مارس 2020 05:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة رئيس الكونغو الأسبق "جاك أوبانغو" بفيروس كورونا


كينشاسا /سما/

توفي الرئيس الأسبق لجمهورية الكونغو، جاك يواكيم يومبي أوبانغو (81 عاما)، إثر إصابته بفيروس كورونا "كوفيد-19".

وأكد نجل أوبانغو، جان جاك يومبي أوبانغو، لوكالة الصحافة الفرنسية، أن والده توفي في فرنسا، بعدما تدهورت حالته الصحية بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وبيّنت صحيفة "جورنال دي برازا" الكونغولية، أنه كان يعاني من مشاكل صحية قبل أن ينتقل إليه الفيروس.

يذكر أن أوبانغو كان ضابطا في الجيش قبل أن يصبح رئيسا لجمهورية الكونغو، أو ما يعرف بـ كونغو برازافيل بين العامين 1977 و1979.

كما شغل منصب رئيس الوزراء من عام 1993 حتى 1996، وعاش في المنفى بين 1997 و2007.

#وفاة #فيروس كورونا #جاك يواكيم يومبي أوبانغو #جمهورية الكونغو #كوفيد 19

الأكثر قراءة اليوم

إصابتان جديدتان بفيروس كورونا في غزة ورام الله

غزة: الأمن الداخلي يكشف تفاصيل اعتقال عملاء مُكلّفين بمراقبة "مسيرات العودة"

ايران : الإعلان قريبا عن إنجاز عالمي تاريخي في مقاومة الفيروسات

الصحة بغزة تعلن نتائج الفحوصات للصحفي والمصور الذين اعدا التقرير داخل مستشفى العزل برفح

الكشف عن نتيجة اختبار فيروس كورونا لنتنياهو وعائلته وطاقمه

أنباء ترسم الابتسامة : هذه الدول نجت من "غزو" فيروس كورونا حتى الآن

الاتصالات بغزة تصدر تعليمات هامة للمستفيدين من المنحة القطرية

الأخبار الرئيسية

الاعلام والمعلومات الحكومي بغزة: صرف رواتب الموظفين الخميس.. وتمديد إغلاق المدارس والجامعات

العسيلي: صرف رواتب الموظفين كاملة في غزة والضفة "الأربعاء" وعلى مدار 7 أيام

ابو الريش

الصحة بغزة: وضعنا عدد من طواقمنا الطبية في الحجر الصحي.. وندير الواقع الصحي بحذر لمواجهة كورونا

هل اصيب بوتين بفيروس كورونا؟

ميلادنوف: الوضع في غزة هش وخطير ويجب انهاء القوة العسكرية لحماس والجهاد الاسلامي