وفاة رئيس الكونغو الأسبق "جاك أوبانغو" بفيروس كورونا

كينشاسا /سما/

توفي الرئيس الأسبق لجمهورية الكونغو، جاك يواكيم يومبي أوبانغو (81 عاما)، إثر إصابته بفيروس كورونا "كوفيد-19".

وأكد نجل أوبانغو، جان جاك يومبي أوبانغو، لوكالة الصحافة الفرنسية، أن والده توفي في فرنسا، بعدما تدهورت حالته الصحية بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وبيّنت صحيفة "جورنال دي برازا" الكونغولية، أنه كان يعاني من مشاكل صحية قبل أن ينتقل إليه الفيروس.

يذكر أن أوبانغو كان ضابطا في الجيش قبل أن يصبح رئيسا لجمهورية الكونغو، أو ما يعرف بـ كونغو برازافيل بين العامين 1977 و1979.

كما شغل منصب رئيس الوزراء من عام 1993 حتى 1996، وعاش في المنفى بين 1997 و2007.