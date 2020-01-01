العسيلي: صرف رواتب الموظفين كاملة في غزة والضفة "الأربعاء" وعلى مدار 7 أيام

رام الله / سما /

كشف وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، مساء اليوم الثلاثاء عن موعد صرف رواتب الموظفين العموميين في الضفة الغربية وقطاع غزة .

وقال العسيلي في تصريحات صحفية له :" اعتقد من يوم الاربعاء سيتم صرف رواتب الموظفين كاملة ، مبينا ان تعليمات رئيس الوزراء كانت واضحة بخصوص صرف الرواتب على مدار 7 أيام".

وكان إياد الزيتاوي المدير التنفيذي لمجموعة الاستقرار المالي في سلطة النقد قد قال يوم الاثنين ان هناك تواصل مستمر مع وزارة المالية كجهة اختصاص ، وترتيبات سيتم اتباعها لتنفيذ عملية صرف رواتب الموظفين بكل سهولة.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني د.محمد اشتية قد أكد يوم الأحد الماضي ان رواتب الموظفين ستصرف على مدار 7 أيام ، وذلك تجنبًا للازدحام أمام البنوك ، مبينا انه وبتعليمات من الرئيس عباس تقرر إلغاء التقاعد المالي لموظفي قطاع غزة اعتبارا من الشهر المقبل.

وقال:" في اليوم الاول ستصرف الرواتب للكوادر الطبية والثاني للأجهزة الامنية والثالث للأسرى والرابع للشؤون الاجتماعية والخامس للمعلمين والسادس لبقية الموظفين والسابع للمسؤولين والوزراء.

كما ثمن وزير الاقتصاد خالد العسيلي قرارات سلطة النقد والتي كان ابرزها تأجيل الفوائد على القروض.