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بلدية رام الله تعقم المناطق والبنايات السكنية التي اقتحمها الاحتلال

الثلاثاء 31 مارس 2020 04:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلدية رام الله تعقم المناطق والبنايات السكنية التي اقتحمها الاحتلال


رام الله / سما /

قال رئيس بلدية رام الله موسى حديد، ان طواقم البلدية بدأت منذ صباح اليوم الثلاثاء، بتنظيف وتعقيم المناطق والأحياء التي اقتحمها الاحتلال فجرا.

وأضاف حديد، ان الطواقم عملت منذ السابعة صباحا على تعقيم الشوارع والاماكن العامة والبنايات السكنية التي تم اقتحامها من قبل قوات الاحتلال، كإجراء احترازي".

واشار الى ان حملة التنظيف والتعقيم من المتوقع ان تستمر لعشر ساعات متواصلة، بهدف طمأنة المواطنين، والتأكد من سلامتهم.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت عدة مناطق في مدينة رام الله والبيرة، واعتقلت أربعة مواطنين بينهم محامٍ وسط اندلاع مواجهات.

#بلدية رام الله #حملة تعقيم #الاحتلال #اقتحام #كورونا

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