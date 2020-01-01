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إطلاق عريضة للمطالبة بالإفراج عن الأسرى في سجون الاحتلال

الثلاثاء 31 مارس 2020 04:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
إطلاق عريضة للمطالبة بالإفراج عن الأسرى في سجون الاحتلال


رام الله / سما /

 أطلق نادي الأسير، بمشاركة مؤسسات عدة، عريضة تطالب بتدخل دولي عاجل للإفراج عن أكثر من (1000) أسير في سجون الاحتلال الإسرائيلي، من المرضى وكبار السن، والأطفال، والأسيرات، والمعتقلين إداريا، في ظل انتشار فيروس كوفيد-19 "كورونا" المستجد، وتسجيل مزيد من الإصابات به بين صفوف السجانين.

وقال النادي في بيان له، اليوم الثلاثاء، إن العريضة تتضمن جملة من المخاوف التي تحيط بمصير الأسرى، لانعدام التدابير داخل أقسامهم المغلقة والمكتظة، واكتفاء إدارة سجون الاحتلال بتدابير خارجية منها: وقف زيارات عائلات الأسرى، وزيارات المحامين، وإجراءات خاصة داخل المحاكم.

وأشار إلى ان جزءا من المطالبات التي تضمنتها العريضة، دعوة للصليب الأحمر الدولي للقيام بدوره وزيادة طاقمه، كون أن الطاقم المتواجد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، غير كاف لمتابعة قضايا الأسرى الفلسطينيين، وتلبية حالة الطوارئ.

ودعت المؤسسات المشاركة، للتوقيع على العريضة لإيصال مطالبنا ومطالب الأسرى، وتخوفاتهم الحاصلة من انتشار عدوى فيروس "كورونا" بين صفوف الأسرى.

#نادي الاسير #رام الله #سجون الاحتلال

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