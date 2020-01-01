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لجنة المتابعة الحكومية بغزة: اجراءات جديدة جديدة سيتم الاعلان عنها اليوم لمواجهة كورونا

الثلاثاء 31 مارس 2020 03:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
لجنة المتابعة الحكومية بغزة: اجراءات جديدة جديدة سيتم الاعلان عنها اليوم لمواجهة كورونا


غزة / سما /

أكد رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة محمد عوض اليوم الثلاثاء أنه سيتم اتخاذ اجراءات-سيكشف عنها لاحقًا خلال الايجاز الصحفي عند السادسة مساء.

و أشار عوض في تصريح صحفي له إن تلك الاجراءات ستكون أكثر حدة لمواجهة فيروس كورونا، لأن الإمكانات بغزة محدودة ولا نستطيع مواجهة الوباء بها.

و أضاف: "نعمل بخطة حكومية تتعلق بكل الاتجاهات، ومهمتنا الأساسية الحفاظ على سلامة شعبنا الفلسطيني"
 
و أشار الى أن هذه المرحلة تحتاج إلى دقة في الإجراءات ودقة في النشر نظرًا لحساسية الظروف التي يعيشها قطاع غزة في مواجهة فيروس كورونا.

و لفت عوض الى أن مرحلة منع التجوال بالقطاع درسناها في اكثر من مرحلة، وسعيدون أننا لم نصل إليها حتى اللحظة.

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