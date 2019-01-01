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نحاول إدارة الواقع الصحي بما يحقق ضمان سلامة مجتمعنا

الصحة بغزة: وضعنا عدد من طواقمنا الطبية في الحجر الصحي.. وندير الواقع الصحي بحذر لمواجهة كورونا

الثلاثاء 31 مارس 2020 03:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة: وضعنا عدد من طواقمنا الطبية في الحجر الصحي.. وندير الواقع الصحي بحذر لمواجهة كورونا


غزة / سما/

قال وكيل وزارة الصحة في قطاع غزة يوسف أبو الريش، اليوم الثلاثاء، إن وزارته تواكب الميدان وتدير الواقع الصحي بحذر ومواجهة فيروس "كورونا" هو تجربة فريدة ومطلوب منا جميعاً أن نتقبل تغيير أية قرارات طالما أنها في مصلحة وسلامة شعبنا الفلسطيني.

وأكد أبو الريش، في تصريح صحفي، أن هناك تضارب في المعلومات حول العالم بخصوص حضانة الوباء لأن سلوكه غير ثابت ويتغير من يوم إلى يوم بحسب الدراسات والبحوث العالمية، ونحن في قطاع غزة نحاول إدارة الواقع الصحي بما يحقق ضمان سلامة مجتمعنا.

وأوضح أننا نعمل على قاعدة درهم وقاية خير من قنطار علاج، وهذا هو الأسلم والأحوط، حتى لا ننتقل من هذه المرحلة إلى مرحلة أكثر صعوبة.

وأشار إلى أن الإمكانيات الصحية في قطاع غزة إمكانيات محدودة ومتواضعة ونحاول استجلاب إمكانيات إضافية من باب الاستعداد لأي طارئ، إضافة إلى أننا نبذل جهوداً إضافية في إطار تعزيز الواقع الصحي".

وأضاف: "وضعنا خطط مدروسة ومتلاحقة فيما لو تطورت الظروف وانتشر الفايروس لا سمح الله ولكن بحمد الله الواقع الصحي بغزة الآن تحت السيطرة ونحاول بكل حكمة ضبط الحالة".

وتابع: "وضعنا عدد من طواقمنا الطبية من أطباء وممرضين وغيرهم في الحجر الصحي كونهم خالطوا المصابين الذين أعلنت عنهم الوزارة وذلك حفاظا على سلامة شعبنا".

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