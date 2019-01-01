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"تنمية غزة": سنحاول الوصول للأسر المتضررة من حالة الطوارئ وتقديم المساعدة لهم

الثلاثاء 31 مارس 2020 03:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
"تنمية غزة": سنحاول الوصول للأسر المتضررة من حالة الطوارئ وتقديم المساعدة لهم


غزة / سما /

قال وكيل وزارة التنمية الاجتماعية غازي حمد، اليوم الثلاثاء، إن الوزارة تقوم بتقديم كافة الوجبات الغذائية لجميع المحجورين.

وأوضح حمد، في تصريح صحفي، أنه يتم أيضاً تقديم وجبات خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة، كما نوفر كل المستلزمات التي يحتاجها المحجورين مثل بعض الثلاجات والأدوات الكهربائية والمنزلية.

وأشار إلى أنه الوزارة تقدم 43 بند ومستلزم للمحجورين صحيا، وجهزنا مراكز الحجر بشكل مسبق من أجل تقديم خدمة جيدة للمحجورين.

أضاف: "يوميا نقوم بتقديم 6000 وجبة غذائية وما زلنا نفتتح مراكز حجر صحي في إطار خطة الوزارة في مواجهة فيروس كورونا والاستعداد للتصدي له بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة"

وأكد أن لدينا خطة متقدمة لو تطورت الظروف بحيث نستطيع الوصول إلى 200.000 عائلة، ولكن نسأل الله أن ينتهي الوباء بما لا يؤثر على شعبنا.

وتاعب: "أجرينا حصر أسماء للأسر المتضررة من الحالة الطارئة التي فرضها الوء بحيث سنحاول الوصول لهذه الأسر وتقديم لهم المساعدة".

#التنمية الاجتماعية #قطاع غزة #الحجر الصحي #كورونا #غزة

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