الجامعة الأمريكية تتبرع للجنة الطوارئ في جنين بمبلغ مالي ومستلزمات طبية ووقائية لمواجهة كورونا

جنين / سما /

تبرعت الجامعة العربية الأمريكية بمبلغ مالي ومستلزمات طبية ووقائية للجنة الطوارئ في محافظة جنين، وذلك في سبيل دعم الجهود لمواجهة فيروس كورونا، وانطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية.

وقام نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية الدكتور حسن ياسين، ومدير العلاقات العامة الأستاذ فتحي اعمور بتسليم محافظ محافظة جنين رئيس لجنة الطوارئ اللواء أكرم الرجوب، ومدير عام مديرية الصحة في جنين الدكتور وسام صبيحات مبلغ مالي ومستلزمات طبية ووقائية لمساعدة الجهات المختصة في المحافظة للاستمرار في جهودهم لمواجهة فيروس كورونا، وحماية الأطباء والممرضين العاملين في مختلف القطاعات الصحية في المحافظة.

ونقل الدكتور ياسين رسالة رئيس مجلس إدارة الجامعة الدكتور يوسف عصفور، ورئيس الجامعة الأستاذ الدكتور علي زيدان أبو زهري، بأن هذه المبادرة جزءًا من مسؤولية الجامعة العربية الأمريكية تجاه المؤسسات الرسمية والمجتمع، وتأتي في ظروف استثنائية يمر فيها أبناء شعبنا الفلسطيني بسبب انتشار فيروس كورونا، متمنياً السلامة لأبناء شعبنا في مختلف أماكن تواجدهم.

وعبر محافظ جنين اللواء الرجوب، عن شكره للجامعة العربية الأمريكية وأكد أن هذه المبادرة ليست جديدة على هذه الجامعة التي تثبت يوماً بعد يوم أنها تلتصق أكثر بشعبها وهمومه وقضاياه.

وقدم المحافظ شكره للدكتور يوسف عصفور، والأستاذ الدكتور علي زيدان أبو زهري على هذه المبادرة التي وصفها بالمسؤولة، داعياً مؤسسات القطاع الخاص للسعي للمساهمة في تقديم المساعدات لأبناء شعبنا في هذه الظروف الصعبة.