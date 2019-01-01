حماس: مسيرات العودة شكلت رافعة مفصلية في مسيرة نضال شعبنا ضد الاحتلال

غزة / سما /

أكدت حركة حماس على أن مسيرات العودة، شكلت رافعة مفصلية في مسيرة نضال شعبنا المتواصل ضد الاحتلال.

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم، إن مسيرات العودة كانت الرد الأكبر والأوسع على مساعي الإدارة الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية، مؤكداً أنها أعادت الاعتبار لمكونات مركزية في القضية الفلسطينية وعلى رأسها حق العودة.

وأشار قاسم في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، إلى أن مسيرات العودة أربكت حسابات الاحتلال الذي توهم بانحصار وسائل المقاومة، فجاء هذا الإبداع الكفاحي العظيم لشعبنا.

وأوضح أنها جسدت الوحدة الوطنية في أرقى تجلياتها، وأكدت أن العمل الميداني ضد الاحتلال هو الجامع بين الكل الوطني.

وأكد قاسم على أن هذه المسيرات، أعطت القدرة للفلسطينيين على خلق البدائل النضالية والوسائل الكفاحية، مبيناً بأن شعبنا سيثبت في كل مرحلة أن في جعبته الكثير لإدامة مقاومة المحتل حتى طرد عن كامل أرضنا الفلسطينية.