زوجة المعتقل عمر البرغوثي: لا تأكيد بتحويل زوجي للاعتقال الإداري

رام الله / سما /

أفادت أم عاصف زوجة المعتقل عمر البرغوثي (68 عاماً) من قرية كوبر شمال رام الله، عن نية الاحتلال باعتقال البرغوثي إداراياً.

وأضافت أن المحامي أحمد أبو صفية أبلغها بأنه تلقى مكالمة هاتفية من زوجها الذي يقبع في سجن عوفربعد أن اعتقلته قوات الاحتلال فجر اليوم، وأبلغه عن نية المخابرات تحويله للاعتقال الإداري، مؤكدة أنه لا يوجد أي تأكيد على اعتقاله الإداري.

يذكر أن عمر البرغوثي أمضى في السجون أكثر من 27 عاماً، وكانت بداية اعتقاله في السبعينيات، وحكم عليه بالسجن المؤبد وتحرر بصفقة التبادل الأولى في الثمانينيات واعتقل بعدها عشرات المرات واستشهد نجله صالح واعتقل نجله إسلام بتهمة تنفيذ عملية استشهادية وقتل جنود وهدم منزله كعقاب جماعي على تنفيذ هذه العملية.