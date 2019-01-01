الاقتصاد تغلق منشأتين صناعيتين مخالفتين في طولكرم

طولكرم / سما /

أغلقت وزارة الاقتصاد الوطني في مدينة طولكرم وبالتعاون مع الضابطة الجمركية، اليوم الثلاثاء، منشأتين صناعيتين مخالفتين تعملان على انتاج كمامات ومنظفات مخالفة للمواصفات والمقاييس الفلسطينية، الامر الذي يشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلك.

وبين مدير دائرة حماية المستهلك في مديرية الاقتصاد في طولكرم بسام فريج، أنه تم التحفظ على المنتجات المخالفة تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية المتبعة.

يذكر ان الوزارة أغلقت بالتعاون مع الاجهزة الامنية حتى صباح اليوم، 40 منشأة صناعية مخالفة وغير مرخصة تقوم بإنتاج المعقمات والكمامات غير المطابقة للمواصفات والمقاييس الفلسطينية، بالإضافة إلى أربعة محال تجارية لتجاوزها السقف السعري المحدد وبيعها سلعا منتهية الصلاحية.