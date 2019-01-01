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شيرين تطمئن محبيها: حالي زي حالكم كلكم قاعدة في بيتي

الثلاثاء 31 مارس 2020 02:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
شيرين تطمئن محبيها: حالي زي حالكم كلكم قاعدة في بيتي


وكالات / سما /

طمأنت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب جمهورها على حالها في زمن انتشار فيروس كورونا، وذلك في أول عودة لها إلى مواقع التواصل الاجتماعي بعد غياب دام قرابة 6 أشهر.

وقالت عبد الوهاب في تغريدة نشرتها على "تويتر": "أنا هنا يا حبايبي واتبسطت جدا لما في ظل الظروف اللي العالم كله فيها وكل اللي ليه حد بيحبه قلقان وخايف عليه، لقيتكم فاكرينني وبتسألوا عني.. أنا عايزة أطمنكم إني بخير الحمد لله وحالي زي حالكم كلكم، قاعدة في بيتي مع عيلتي وبدعي إن الغمة دي تعدي على خير".

وأضافت في تغريدة أخرى: "اهتمامكم بالسؤال عليا ده فرحني جدا وإداني طاقة إيجابية كنت محتاجاها في ظروف زي دي، وحمسني جدا وخلاني عايزة أفرحكم زي ما فرحتوني وقريب إن شاء الله أشارك معاكم حاجة قريبة جدا لقلبي، ولحد ما ده يحصل عايزاكم تكونوا متطمنين عليا، وتاخدوا بالكم من نفسكم ونفضل كلنا في البيت".

وكانت الفنانة شيرين قد أغلقت جميع حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، في شهر أكتوبر الماضي، بسبب الهجوم الحاد الذي تعرضت له، بعد إعلانها تخصيص عائد حفل لمتضرري حرائق لبنان.

#شيرين عبد الوهاب

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