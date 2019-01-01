  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

استغلوا "إغلاق كورونا" وسرقوا لوحة لفان غوخ

الثلاثاء 31 مارس 2020 02:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
استغلوا "إغلاق كورونا" وسرقوا لوحة لفان غوخ


وكالات / سما /

فتحت الشرطة الهولندية ، تحقيقا في عملية اقتحام متحف يضم لوحات للفنان الشهير فنسنت فان غوخ، يعتقد أن منفذي العملية استغلوا تدابير الإغلاق المتعلقة بمكافحة تفشي فيروس كورونا المتسجد.

وقالت الشرطة الهولندية إن اللصوص اقتحموا متحفا للفنون الهولندية كان قد أغلق مؤخرا بسبب القيود التي تهدف إلى إبطاء انتشار فيروس كورونا.

ولم يتضح على الفور ما إذا تمت سرقة أي لوحات أو قطع فنية، في الحادث الذي وقع في الساعات الأولى من صباح الاثنين في متحف سنغر لارين شرقي العاصمة الهولندية أمستردام.

غير أن صحيفة ميرور البريطانية أشارت إلى أن اللصوص سرقوا بالفعل لوحة للفنان الشهير فنسنت فان غوخ.

وفيما لم يكشف المتحف عن أي تفاصيل، من المقرر أن يعقد مؤتمر صحفي في وقت لاحق.

 وقبل الإغلاق، كان المتحف يستضيف معرضا بعنوان "مرآة الروح" بالتعاون مع متحف ريكز في أمستردام، وفق للأسوشيتد برس.

ويضم المتحف أيضا مجموعة للزوجين الأميركيين ويليام وآنا سينغر، تركز على الحداثة مثل الانطباعية الجديدة، والتعبيرية والتكعيبية.

#فان غوخ #كورونا

الأكثر قراءة اليوم

مرفق رابط الفحص.. التنمية بغزة تكشف فئات المستفيدين من المنحة القطرية لشهر 3

إصابتان جديدتان بفيروس كورونا في غزة ورام الله

غزة: الأمن الداخلي يكشف تفاصيل اعتقال عملاء مُكلّفين بمراقبة "مسيرات العودة"

السفير العمادي يكشف موعد والية صرف المنحة القطرية 100$ للاسر الفقيرة بغزة

ايران : الإعلان قريبا عن إنجاز عالمي تاريخي في مقاومة الفيروسات

الصحة بغزة تدق ناقوس الخطر.. وتدعو للتدخل الفوري لانقاد الوضع الصحي بالقطاع

وفاة أول أميرة بفايروس كورونا ومستشار جونسون إلى إلحجر الصحي

الأخبار الرئيسية

ميلادنوف: الوضع في غزة هش وخطير ويجب انهاء القوة العسكرية لحماس والجهاد الاسلامي

الحكومة الفلسطينية: لا اصابات جديدة والـ 200 عينة من الخليل غير مصابة

لأول مرة في ظل أزمة كورونا .. جيش الاحتلال يفعل وحدة الطوارئ التابعة له

20200331085422

الشرطة الفلسطينية بلباسها العسكري و سلاحها تنتشر بأطراف القدس بالتنسيق مع إسرائيل

3202020224232299

تقرير إسرائيلي: الفلسطينيون يخشون انتقال عدوى الكورونا من المستوطنات