خانيونس: فتح نقاط تسوق مؤقتة وإغلاق عدد من نقاط تعبئة الغاز

غزة / سما /

قررت بلدية خانيونس ولجنة الأمن والسلامة في المحافظة، فتح نقاط تسوق مؤقتة لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم، وإغلاق عدداً من نقاط تعبئة الغاز المنزلي المخالفة للشروط والنظام والتي تهدد حياة المواطنين وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي جائحة فيروس كورونا في المدينة.

وقال رئيس بلدية خانيونس ورئيس لجنة الطوارئ المهندس علاء الدين البطة: إن "نقاط التسوق الجديدة التي سيتم افتتاحها هي في مناطق دوار التحلية شرق المدينة، ومفترق السكة، وبطن السمين، والكراج المركزي الجديد للسيارات الساحة الشمالية لمبنى البلدية"، مضيفاً أنه "أيضا سيتم افتتاح نقطة بيع في مدينة الشيخ حمد، في الساحة الواقعة بين المسجد والمدرسة داخل المدينة، ومفترق القرارة، مقابل مسجد السلام، والمخيم الغربي مقابل صالة دريم قرب مركز الشرطة".

وأوضح البطة أنه ستوجد لجان مختصة تعمل يومية على مرقبة جودة البضائع والأسعار في جميع مناطق البيع الجديدة ومتابعة من وزارة الاقتصاد الوطني.

إلى ذلك قال البطة أن لجنة الأمن والسلامة اتخذت قراراً بإغلاق جميع نقاط تعبئة الغاز المنزلي المخالفة للشروط بناء على توصيات اللجنة الفنية التي تبين لها أن جميع تلك النقاط تقع في مناطق سكنية وتخالف النظام والقانون وتنتهك إجراءات السلامة والصحة المهنية.

وأكد أن قرار إغلاق جميع نقاط الغاز المنزلي سيتم تنفيذه خلال اليومين القادمين، وسيتم ملاحقة كافة المخالفين وتحويل ملفاتهم للجهات القضائية.