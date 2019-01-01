كورونا يشعل مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومتدينين في القدس

القدس المحتلة / سما /

اندلعت مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومتدينين يهود في القدس اليوم الثلاثاء عند قيام الشرطة بفرض النظام وتطبيق الإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا في أحيائهم.

وحاول رجال الشرطة منع المتدينين من الخروج من المنزل لأسباب غير ضرورية وإغلاق المعابد التي بقيت مفتوحه، بينما قام المتدينون برشق أفراد الشرطة بالحجاره وشتمهم واتهامهم بأنهم "نازيون".

واعتقلت الشرطة 10 أشخاص على الأقل من المتدينين وحررت 25 مخالفه بقيمة 5000 شيكل لكل مخالفه و5 مخالفات أخرى بقيمة 500 شيكل لكل منها.

ومنذ بداية تفشي كورونا في إسرائيل، تشكو السلطات من عدم اتباع المتدينين تعليماتها، لاسيما تلك المتعلقة بتقليل الزحام والتزام المنازل.

وذكرت وثيقة لوزارة الصحة أن المدن التي تشهد أكبر تجمعات للمتدينين اليهود هي أكثر البؤر تفشيا للوباء في البلاد.

وأعلنت وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية في وقت سابق، أن الحكومة صادقت على انضمام 700 جندي إسرائيلي إلى دوريات الشرطة في شوارع البلاد منذ صباح الثلاثاء، من أجل تنفيذ القيود التي تفرضها وزارة الصحة على حركة المواطنين، في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة كورونا.