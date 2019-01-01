قوات الاحتلال تغلق طرقا زراعية جنوب شرق طولكرم

طولكرم / سما /

أغلقت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، طرقا زراعية تصل قريتي كفا وشوفة بعدد من القرى المجاورة جنوب شرق طولكرم، بسواتر ترابية.

وقال مزارعون كانوا يعملون في أراضيهم الزراعية في المنطقة ، إنهم تفاجأوا بقوات الاحتلال تقتحم البيوت البلاستيكية خلال عملهم بداخلها، وأجبرتهم على مغادرتها تحت تهديد السلاح، والابتعاد عن المكان، قبل أن تقدم جرافتهم على إغلاق الطرق المجاورة.

وقال رئيس مجلس قروي شوفة فوزات دروبي ، إن جرافة احتلالية بحراسة جيبات عسكرية، أغلقت الطريق القديمة التي تربط قريتي كفا والحفاصي، إضافة إلى إغلاق طريق كفا- ذنابة، بسواتر ترابية، وجميعها محاذية لمستوطنة "أفني حيفتس" المقامة على أراضي هذه القرى، وبالتالي منع تنقل المزارعين ووصول إلى أراضيهم الزراعية، أو رعي أغنامهم.

وأضاف، ان الهدف من إغلاق هذه الطرق هو لأهداف استيطانية، والاستيلاء على مزيد من أراضي الفلسطينيين، وحماية للمستوطنين، خاصة مع وجود مستوطن يقيم في المنطقة من الجهة الغربية للمستوطنة المذكورة، حيث وفرت له سلطات الاحتلال بيتا متنقلا، وثلاثة بيوت بلاستيكية، إضافة إلى أكثر من 100 رأس غنم يقوم برعيها في أراضي المزارعين، تحت تهديد السلاح، وحماية جنود الاحتلال، ويقوم بالاعتداء على كل مزارع متواجد في أرضه.