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ابقَ آمناً مع تفشي الوباء.. نصائح بسيطة لمرضى السكري

الثلاثاء 31 مارس 2020 01:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
ابقَ آمناً مع تفشي الوباء.. نصائح بسيطة لمرضى السكري


وكالات / سما /

يواجه العالم أجمع فيروس كورونا بقلق بالغ، إلا أن لأصحاب الأمراض المزمنة شأنا آخر، كمرضى السكري، فعليهم اتباع نصائح معينة للعبور من الأزمة بسلام.

في التفاصيل، قدم موقع "WebMd" عددا من النصائح المهمة الواجب اتباعها ليحمي مريض السكري نفسه من أي عواقب وخيمة في الوقت الراهن.

ويأتي على رأس النصائح التنسيق مع الطبيب المعالج أو المركز الطبي، الذي يتعامل معه ومعرفة هل يتم تقديم خدمات المتابعة لمرضى السكري عبر الهاتف أو عن بعد عبر الإنترنت والتطبيقات، وكيفية التصرف عند أي طارئ، وأن يحرص مريض السكري على الحصول على معلومات مباشرة حول كيفية السيطرة على نسبة السكر في الدم للحفاظ على الجهاز المناعي في أفضل حالاته، إضافة إلى تلك الخطوات البسيطة والمهمة:

• عناية مستمرة

راقب مستويات السكر في الدم عن كثب أكثر من المعتاد، خصوصا أثناء الإجهاد، فمن المنطقي مراقبة نسبة السكر في الدم في كثير من الأحيان.

• رصيد من الأدوية

احتفظ بعبوات من الأدوية تكفي لمدة أسبوع إضافي، تحسبا لأي ظروف لا تسمح لك بالخروج، وإذا كنت لا تستطيع الخروج، اطلب خدمة التوصيل أو بمساعدة أحد أفراد الأسرة أو الجيران.

• مخزون معلبات

احتفظ بمخزون مناسب من الفواكه والخضراوات المعلبة والمجمدة في متناول اليد، ويراعى الشطف بالماء جيدا قبل الاستخدام، نظرًا لأنها ربما تحتوي على الملح أو السكر الزائد.

• الكربوهيدرات

احصل على كربوهيدرات بسيطة، مثل العسل والمربى والهلام والحلوى أو المصاصات، التي تساعد في الحفاظ على نسبة السكر في الدم مرتفعة إذا كنت معرضًا لخطر الإصابة بانخفاض نسبة السكر أو سوء التغذية.

• التواصل الاجتماعي

ابق على اتصال بالأقارب والأصدقاء عبر الهاتف والتطبيقات المختلفة بما يحافظ على معنويات مرتفعة.

• تحديث المعلومات

ابق على اطلاع مستمر على التطورات حيث تتغير المعلومات بسرعة. وتوخي التحقق من دقة المعلومات من خلال اختيار مصادر موثوقة مثل الهيئات الصحية في بلدك أو منظمة الصحة العالمية.

• عليك بالرياضة

ينبغي الالتزام بممارسة تمرينات رياضية يوميا. من أجل الحفاظ على مستويات سكر الدم وتقليل الإجهاد، قم بإعداد زاوية في منزلك تمارس فيها تمرينات رياضية، كبديل لصالات الألعاب الرياضية التي لا يمكن الذهاب إليها حاليا، أو لكي تبدأ في ممارسة تمرينات رياضية بسيطة إذا لم تكن معتادا على هذا النشاط في الماضي.

• نم جيداً

احرص على الحصول عل قسط وافر من النوم. يمكن تحقيق الغاية المهمة من خلال ممارسة التأمل وتجنب التوتر والتحلي بالتفاؤل. وينصح بتجنب تصفح الإنترنت ومتابعة الأخبار اعتبارا من وقت معين في المساء.

#السكري #كورونا

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