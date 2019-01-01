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من "لينوفو".. إليكم الحاسوب اللوحي M10 Plus الجديد

الثلاثاء 31 مارس 2020 12:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
من "لينوفو".. إليكم الحاسوب اللوحي M10 Plus الجديد


وكالات / سما /

أطلقت شركة لينوفو جهازها اللوحي M10 Plus الجديد، وأوضحت الشركة الصينية أن الجهاز الجديد يأتي ببطارية كبيرة نسبياً وشاشة بحواف نحيفة وتكلفة منخفضة.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية لجهاز لينوفو الجديد على شاشة قياس 10.3 بوصة وبدقة 1920 x 1200 بيكسل، وتبلغ نسبة الشاشة إلى جسم الجهاز 87%، وذلك بفضل الاعتماد على الحواف النحيفة نسبيا، وتعمل الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميغابيكسل والكاميرا الخلفية بدقة 13 ميغابيكسل.

وينبض بداخل الحاسوب اللوحي M10 Plus الجديد معالج Helio P22T مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 غيغابايت وذاكرة داخلية بسعة 64 أو 128 غيغابايت، والتي يمكن توسيعها حتى 256 غيغابايت عن طريق بطاقة الذاكرة microSD الخارجية.

وعلى الرغم من توافر نظام تشغيل جوجل أندرويد 10 منذ فترة طويلة، إلا أن جهاز لينوفو الجديد يعتمد على نظام أندرويد 9، ولكنه في المقابل يزخر ببطارية كبيرة نسبيا بقدرة 7000 مللي أمبير ساعة، ويتم إعادة شحنها عن طريق منفذ USB-C بقدرة 10 وات، وإلى جانب دعم شبكة الواي فاي يتوافر أيضاً مودم LTE، حتى يتمكن المستخدم من تصفح مواقع الويب أثناء التنقل.

#لينوفو

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