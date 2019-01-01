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تبون ينعى جراحا شهيرا كان في الخط الأول بمواجهة كورونا في الجزائر

الثلاثاء 31 مارس 2020 12:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
تبون ينعى جراحا شهيرا كان في الخط الأول بمواجهة كورونا في الجزائر


الجزائر /وكالات/

نعى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، جراحا شهيرا كان في الخط الأول بمواجهة وباء كورونا في البلاد.

وقال تبون أمس الاثنين في تغريدة له على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بتأثر شديد، بلغني نبأ وفاة المغفور له البروفیسور سي أحمد مھدي، رئیس مصلحة الجراحة بمستشفى فرانز فانون بالبليدة".

وأضاف: "كان المرحوم في الخط الأول لمواجهة وباء كورونا مع زملائه. تعازي الخالصة لعائلة الفقيد والأسرة الطبية جمعاء، إنا لله و إنا إليه راجعون".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الجزائرية عن تسجيل 4 وفيات و73 إصابة جديدة بفيروس كورونا. وارتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 584 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 35.

#الجزائر #كورونا #تبون #البروفیسور سي أحمد مھدي

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