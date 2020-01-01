  1. الرئيسية
  2. الرياضة

نصائح بيب جوارديولا للتغلب على فيروس كورونا

الثلاثاء 31 مارس 2020 12:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
نصائح بيب جوارديولا للتغلب على فيروس كورونا


وكالات / سما /

اعترف بيب جوارديولا بأنه يفتقد كرة القدم كثيراً، ولكن مدرب مانشستر سيتي أكد على ضرورة الالتزامات بالتعليمات في الفترة الحالية للحد من انتشار فيروس كورونا حول العالم.

وجاء في رسالة الفيديو من قبل المدرب الإسباني الشهير تعبير عن تضامنه مع الضحايا والمرضى وعن ضرورة الاستماع لنصائح الأطباء في هذه الفترة غير المسبوقة.

سبق لجوارديولا أن تبرع بمبلغ مليون يورو لأجل مساعدة كاتالونيا على مواجهة الفيروس المميت وتدعيم الطاقم الطبي في إسبانيا.

وقام نادي مانشستر سيتي بإنشاء موقع خاص للتواصل مع جماهير الفريق السماوي خلال هذه الفترة ولتمرير رسائل خاصة من نجوم النادي وتسليتهم في هذه الفترة الحساسة.

وقال بيب في رسالته إلى جماهير السيتي والتي نقلتها صحيفة الجارديان : “أفتقد كرة القدم وأفتقد الحياة التي كنّا نعيشها قبل أيام قليلة ولكن الوقت الآن مناسب للاستمتاع في المنزل..ومتابعة ودعم الأطباء والممرضات”.

استطرد مدرب برشلونة السابق : “أنتم عائلتي بكرة القدم وعلينا أن نفعل كل شىء ممكن لكي نحظى بمشاعر جيدة الآن..سوف نعود جميعاً بشكلٍ أقوى وألطف وربما نكون قد كسبنا مزيداً من الوزن..لكن من المهم البقاء بأمان في المنزل”.

#كورونا #جوارديولا

الأكثر قراءة اليوم

مرفق رابط الفحص.. التنمية بغزة تكشف فئات المستفيدين من المنحة القطرية لشهر 3

إصابتان جديدتان بفيروس كورونا في غزة ورام الله

غزة: الأمن الداخلي يكشف تفاصيل اعتقال عملاء مُكلّفين بمراقبة "مسيرات العودة"

السفير العمادي يكشف موعد والية صرف المنحة القطرية 100$ للاسر الفقيرة بغزة

رغم تفشي كورونا ببلاده .. ملك تايلاند ينعزل مع 20 امرأة بألمانيا

ايران : الإعلان قريبا عن إنجاز عالمي تاريخي في مقاومة الفيروسات

الصحة بغزة تدق ناقوس الخطر.. وتدعو للتدخل الفوري لانقاد الوضع الصحي بالقطاع

الأخبار الرئيسية

الحكومة الفلسطينية: لا اصابات جديدة والـ 200 عينة من الخليل غير مصابة

لأول مرة في ظل أزمة كورونا .. جيش الاحتلال يفعل وحدة الطوارئ التابعة له

20200331085422

الشرطة الفلسطينية بلباسها العسكري و سلاحها تنتشر بأطراف القدس بالتنسيق مع إسرائيل

3202020224232299

تقرير إسرائيلي: الفلسطينيون يخشون انتقال عدوى الكورونا من المستوطنات

860x484 (1)

الحكومة الاسرائيلية تصادق على القيود الجديدة للحد من كورونا وتقر خطة إنقاذ اقتصادية