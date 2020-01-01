نصائح بيب جوارديولا للتغلب على فيروس كورونا

وكالات / سما /

اعترف بيب جوارديولا بأنه يفتقد كرة القدم كثيراً، ولكن مدرب مانشستر سيتي أكد على ضرورة الالتزامات بالتعليمات في الفترة الحالية للحد من انتشار فيروس كورونا حول العالم.

وجاء في رسالة الفيديو من قبل المدرب الإسباني الشهير تعبير عن تضامنه مع الضحايا والمرضى وعن ضرورة الاستماع لنصائح الأطباء في هذه الفترة غير المسبوقة.

سبق لجوارديولا أن تبرع بمبلغ مليون يورو لأجل مساعدة كاتالونيا على مواجهة الفيروس المميت وتدعيم الطاقم الطبي في إسبانيا.

وقام نادي مانشستر سيتي بإنشاء موقع خاص للتواصل مع جماهير الفريق السماوي خلال هذه الفترة ولتمرير رسائل خاصة من نجوم النادي وتسليتهم في هذه الفترة الحساسة.

وقال بيب في رسالته إلى جماهير السيتي والتي نقلتها صحيفة الجارديان : “أفتقد كرة القدم وأفتقد الحياة التي كنّا نعيشها قبل أيام قليلة ولكن الوقت الآن مناسب للاستمتاع في المنزل..ومتابعة ودعم الأطباء والممرضات”.

استطرد مدرب برشلونة السابق : “أنتم عائلتي بكرة القدم وعلينا أن نفعل كل شىء ممكن لكي نحظى بمشاعر جيدة الآن..سوف نعود جميعاً بشكلٍ أقوى وألطف وربما نكون قد كسبنا مزيداً من الوزن..لكن من المهم البقاء بأمان في المنزل”.