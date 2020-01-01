إلغاء دوري أبطال أوروبا أحد الخيارات المطروحة بقوة هذا الموسم

وكالات / سما /

يفكر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، في إلغاء المسابقة الأكبر على مستوى الأندية بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وتتوقف منافسات كرة القدم في الوقت الحالي بسبب انتشار فيروس كورونا، وإجبار اللاعبين على قضاء الحجر الصحي في منازلهم حتى يتحسن الوضع. بالإضافة لتأجيل مسابقتي كأس أمم أوروبا يورو 2020 وكوبا أمريكا إلى العام المقبل.

ومن المقرر عقد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اجتماعاً مع الاتحادات الـ 55 يوم الأربعاء المقبل لمناقشة التقويم الجديد وعقود اللاعبين وسوق الانتقالات.

وأشارت صحيفة “آس الإسبانية“، أن هناك الكثير من الشكوك حول كيفية رسم خارطة استكمال الموسم الأوروبي بعد توقف الدوريات وتأجيل البطولات الدولية.

وقال ألكسندر سيفرين في وقت سابق أنه لا يستبعد أي احتمال، حتى أنه وضع أسوأ السيناريوهات. من بينهم اللعب خلف أبواب مغلقة. وإذا لم يكن هناك بديل فسيكون من الأفضل إلغاء الموسم.

الأمر الواقع يقول أن هناك مباريات دولية للمنتخبات في نهاية مارس تم تأجيلها، بالإضافة إلى 4 مباريات في إياب دور الـ 16 من مسابقة دوري الأبطال وهم: “مانشستر سيتي ضد ريال مدريد، يوفنتوس ضد ليون، بايرن ميونخ ضد تشيلسي، برشلونة ضد نابولي”.