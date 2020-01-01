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الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي والأوقاف تحذر من استغلال أزمة "كورونا"

الثلاثاء 31 مارس 2020 12:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي والأوقاف تحذر من استغلال أزمة "كورونا"


الخليل / سما /

أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على إغلاق الحرم الإبراهيمي فجر اليوم الثلاثاء، ومنعت دخول الحراس والسدنة دون مبرر، فيما سمحت فقط بدخول المؤذن لرفع الأذان.

ويأتي هذا التصرف، وفق بيان للوزارة، إثر التعليمات التي أصدرتها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ونتيجة لتعليمات مجلس الوزراء ووزارة الصحة الفلسطينية بإغلاق الحرم الإبراهيمي أمام الزوار الأجانب والمصلين والإبقاء على السدنة والحراس التابعين للوزارة على رأس عملهم لمواجهة أي انتهاك لحرمته وقداسته من قبل الاحتلال الاسرائيلي، وذلك للحد من انتشار وباء كورونا في مدينة الخليل بشكل خاص والأراضي الفلسطينية بشكل عام.

وأكدت وزارة الأوقاف، أن إغلاق الحرم الإبراهيمي من قبل الاحتلال الاسرائيلي أمام موظفيها ما هو إلا محاولة للسيطرة الكاملة عليه في خطوة قد تستمر إلى ما بعد انتهاء الأزمة التي نعيش في هذه الأيام.

وطالبت وزارة الأوقاف المجتمع الدولي بالعمل على منع الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ مخططاته الرامية إلى تحويل الحرم الإبراهيمي لكنيس يهودي في تعامل يضرب أحقية المسلمين الخالصة به بعرض الحائط.

#الاحتلال #كورونا

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