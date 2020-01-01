الاحتلال يهدم منزلا قيد الإنشاء في خربة جبارة جنوب طولكرم

طولكرم / سما /

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلا قيد الإنشاء على مدخل قرية جبارة جنوب طولكرم.

وقال رئيس المجلس القروي إحسان تحسين ، إنهم تفاجأوا صباح اليوم، بقوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافتان تحاصر المكان، في الوقت الذي أغلقت فيه مداخل القرية من الجهتين الشرقية والغربية، ومنعت المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها، قبل أن يقوموا بهدم المنزل.

وأضاف ان المنزل المكون من طابق واحد يعود للمواطن خالد رشيد الشيخ حسين من قرية كفر عبوش، والذي كان قد تلقى قبل فترة إخطارات من الاحتلال بوقف البناء؛ بحجة عدم الترخيص.

وأوضح أن هذا المنزل هو ضمن عدد من المنازل المهددة بالهدم، بحجة عدم الترخيص، حيث سبقها هدم ثلاثة منازل في المكان ذاته العام الماضي، إضافة إلى استيلاء الاحتلال على ثلاثة كرفانات زراعية.

وأشار إلى أن حجج الاحتلال لهدم البيوت وإفراغ الأرض من أصحابها واهية، وهي ذريعة بأن هذه مناطق مستهدفة للاستحواذ، خاصة أنه في حال تقدم المواطنون بالحصول على تصاريح البناء فإن الاحتلال سيرفض، رغم أنها أراضيهم ولديهم الإثباتات بذلك.

وأشار تحسين إلى أن أراضي القرية تتعرض لهجمة من قبل الاحتلال منذ إعلان "صفقة القرن"، متمثل في ادعاء الاحتلال الاستيلاء على مئات الدونمات من أراضيها الزراعية، لإقامة منطقة صناعية استيطانية جديدة.