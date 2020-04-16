بدء صرف المنحة القطرية 100$ بغزة

غزة / سما /

بدأت أفرع البريد الحكومي في قطاع غزة، صباح اليوم، صرف المنحة القطرية للأسر الفقيرة بواقع 100$ لكل أسرة، وسط إجراءات غير مسبوقة للوقاية من فيروس "كورونا"

وأصدرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطاع غزة أمس تعليمات مهمة للمستفيدين من المنحة القطرية البالغ عددهم 100 ألف أسرة.

وقالت الوزارة إن صرف المنحة الأميرية القطرية للأسر المتعففة سيبدأ اعتبارًا من يوم الثلاثاء وحتى الخميس 16-04-2020 في جميع فروع مكاتب البريد في 8 صباحا حتى الساعة 3 عصرا.

وأضافت أن "الصرف لأصحاب الوكالات سيكون يوم الأحد الموافق 19-04-2020".

وقالت وزارة الاتصالات إن آلية الصرف للمستفيدين ستكون كالتالي:

- توزيع أسماء المستفيدين من المنحة أبجدياً وتوزيعهم على 15 يوما

- سيتم تخصيص موعد الصرف لكل مستفيد (تاريخ اليوم – ساعة الصرف)، بالإضافة الى مكتب البريد

- سيتم تفعيل الأسماء لكل يوم حسب ساعة الصرف، ولن يتم الصرف لأي مواطن إلا حسب الوقت المحدد له

ووضعت الوزارة عددًا من التعليمات ودعت المواطنين للالتزام بها وهي كالآتي:

1. الصرف للمستفيد شخصياً مصطحباً بطاقة الهوية

2. اصطحاب صورة عن الهوية الشخصية

3. التوقيع وكتابة رقم الجوال على سند الصرف عدد 2

4. إحضار قلم شخصي للتوقيع وينصح بتوفير وسيلة الوقاية الشخصية (كمامة)

5. سيتم تحديد أعداد المستفيدين داخل المكتب، ويرجى الالتزام بتعليمات شرطة حفظ الأمن والنظام

6. سيتم توفير مواد لتعقيم أيدي المستفيدين قبل الدخول لمكاتب البريد

7. يتوجب على المستفيد المصاب لديه أعراض الانفلونزا أو يعاني من أمراض الجهاز التنفسي الاتصال عدم الحضور لصرف الدفعة على أن يتم الصرف عبر وكالة خاصة في نهاية موعد الصرف.

8. يرجى المحافظة على المسافة بين كل مواطن وآخر بحيث لا تقل عن واحد ونصف متر خارج مكتب البريد (طابور الانتظار خارج المكتب)

9. إيقاف آلية التفعيل المسبق للمستفيد

10. الصرف لأصحاب الوكالات بعد انتهاء عملية الصرف

وقالت وزارة الاتصالات في ختام بيانها "يرجى الالتزام التام بمكتب البريد المخصص لكل مواطن، والالتزام بموعد ووقت الصرف المحدد، حيث بإمكان المستفيدين الاستعلام عن تفاصيل المنحة الأميرية القطرية من خلال الرابط الالكتروني التالي: http://query.gov.ps او زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".